◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）東前頭９枚目・時疾風（時津風）が西同１０枚目・狼雅（二子山）を下手投げで破り、連敗を２で止めて２勝２敗とした。相手の激しい攻めに土俵際に追い込まれたが、右の下手を離さず、左足で必死に耐えた。終始劣勢だったが、最後は動きながら豪快な下手投げを決め、執念の逆転勝ち。「体が動いた。相手の形だったけど、決まって良かった」と振り返った。宮城・栗原市出