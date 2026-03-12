ソフトバンク・秋広優人のアピールが止まらない。１―０の初回２死満塁。ウィットリーの１５１キロ直球を右中間テラス席へ運んだ。１２球団最多タイの３号グランドスラム。「意識することを整理して打席に入れた」と、古巣・巨人相手に成長した姿を見せた。今オフ、足を上げる打撃フォームに変更し、体重移動をスムーズにした。その成果が、対外試合チーム最多４本塁打。５年目で初の開幕１軍へ「今までは結果が出なかったら（