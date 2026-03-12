１６３センチの一発に敵地が沸いた。６回１死一塁で、広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）が右翼ポール際へ２ラン。実績十分の伊勢からのプロ初本塁打に「まさか、自分がホームランとは。びっくり」と、思わず笑みをこぼした。４回１死満塁でも中前への２点打を放つなど、３安打４打点。セ・パ１２球団で最も身長の低い男が味方も敵も驚かせた。内角のカットボールに反応し「きれいに回れたのは収穫。（打球が）切れない