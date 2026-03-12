◆オープン戦阪神４―１西武（１１日・甲子園）阪神の新外国人右腕、カーソン・ラグズデール投手＝前ブレーブス＝が、甲子園初登板で４回３安打１失点と好投した。１５０キロ超の直球と得意のカーブで５奪三振。阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏＝スポーツ報知評論家＝は、１０日に３回無失点と好投したルーカスと左右２枚が藤川阪神の連覇に頼もしい存在だと断言した。ラグズデールは制球力があり、大崩れの心配がないタイプだ。身