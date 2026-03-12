オリックス・宗佑磨内野手（２９）のバットが止まらない。０―０の３回１死二塁。フルカウントから石川柊の６球目の直球を捉え、左翼フェンス直撃の先制二塁打。５回には、初回に続いて右前へ運び、二盗も決めた。猛打賞の大暴れに「気合です。タイミングがしっかりと合っている」と充実感をにじませた。昨季は５月１日から不振で１か月半、ファーム暮らしを経験。２１年から３年連続で三塁手としてベストナインとゴールデン・