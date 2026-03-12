女優の仁村紗和が、４月１２日スタートの日本テレビ系連続ドラマ「１０回切って倒れない木はない」（日曜・後１０時３０分）でヒロインを務めることが１１日、分かった。初共演となる主演・志尊淳と王道ロマンスに挑む。秋元康氏が企画を務める本作は、日韓をまたぐ純愛ラブストーリー。幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年ミンソク（志尊）が、２３年ぶりに戻った日本で医師の女性・桃子（仁村）と