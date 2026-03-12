ドラフト３位・岡城 快生が、塁上で念願の「Ｔポーズ」を披露した。１点リードの７回１死二、三塁。初球のスライダーを右中間にはじき返し、５０メートル走５秒８２の快足を飛ばした。最後は「早く三塁ベースに到達できるように」とヘッドスライディング。２点三塁打でオープン戦初打点を記録した。筑波大時代から使っている大学名の頭文字「Ｔ」のパフォーマンス。昨年１２月の新入団会見で「阪神の『Ｔ』ともかぶるのでやっ