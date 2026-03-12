【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は11日、米国とイスラエルの攻撃を受けたイランによる中東各地への報復攻撃を非難し、即時停止を求める決議案を採択した。米英仏など13カ国が賛成し、ロシアと中国は棄権した。