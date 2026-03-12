俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務める人気映画シリーズ最新作のタイトルが『キングダム 魂の決戦』に決定し、公開日が7月17日となることが発表された。あわせて特報映像とティザービジュアルも解禁され、シリーズ最大規模の戦いとなる「秦vs六国」の大攻防戦が描かれることが明らかになった。【動画】山崎賢人主演『キングダム 魂の決戦』特報映像本作は、原泰久による大ヒット漫画『キングダム』（集英社「週刊ヤ