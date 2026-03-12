俳優・仁村紗和が、志尊淳が主演を務める日本テレビ系4月期日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（4月12日スタート、毎週日曜後10：30）に出演することが12日、発表された。主人公のキム・ミンソク（志尊）が惹かれてゆくヒロイン・河瀬桃子役を演じる。【写真】御曹司ビジュアル！キリッとかっこ良い志尊淳本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。幼い頃に日