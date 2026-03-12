◇欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦アーセナル1ー1レーバークーゼン（2026年3月11日レーバークーゼン）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は11日、決勝トーナメント1回戦第1戦が行われ、悲願の初優勝を目指すアーセナル（イングランド）は敵地レーバークーゼン（ドイツ）戦で1ー1のドロー。1点を追いかける後半44分、途中出場のFWハーバーツがPKから同点ゴールを決め引き分けに持ち込んだ。アーセナルは直近のFA