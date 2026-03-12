ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド（R）C組を4戦全勝で1位突破した日本代表「侍ジャパン」が米フロリダ州マイアミで練習を行い、井端弘和監督（50）が報道陣の取材に応じた。10日の東京ドームでのチェコ戦後、そのまま羽田空港にバス移動し、深夜3時10分にチャーター機で出国。日本時間11日午後4時半頃、準々決勝以降の決勝Rが行われる米フロリダ州マイアミに到着した。この日、現地時間の午後1時50分