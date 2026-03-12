取手競輪場のG3「第1回ワールドサイクリスト支援競輪」が開幕する。初日は12R特選をメインに一次予選が行われる。特選12Rは近況成績でリードする実力者の松浦悠士が中心だ。総合力上位の松浦が中心だ。レース運びもうまく、別線になる根田と嵯峨の動きを見極め、的確に仕掛けて勝機を逃さない。佐藤は前を任せる嵯峨の動き次第で逆転がある。根田―渡辺の南関勢を警戒したい。＜1＞佐藤慎太郎練習は計画通りにしっかりでき