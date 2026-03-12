ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が5日目を迎える。準優の注目は11Rだ。4日目9R、新田の予選ラスト1走は5号艇だった。5コースから鮮やかな捲り差しで突き抜け、シリーズ3勝目。予選トップ通過を果たした。出足に関しては節イチと言っても過言ではない。インから先に回ってしまえば敵は不在とみる。定松は調整が合えば総合的にいい足。定石通りの差しでG1・7回目の優出を狙う。馬場は4日目8Rで待望の白星