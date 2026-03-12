「アメリカンタイム」で目覚める。2大会連続出場の牧は、時差ぼけ対策に「（現地）時間にしっかり合わせること。着いたら、その時間でしっかり動く」と明かした。歓喜の地・マイアミは、自身が苦しんだ場所でもある。23年の前回大会は「ずっと夜更かししてるみたいな感じだった。ご飯食べる時も眠くて…」と時差ぼけに苦しんだ。試合出場も米国に移動してからは準決勝・メキシコ戦の代打で1打席のみ。ムードメーカーとしてチー