西武園競輪場のG3「ブルーウイングナイトレース」が初日を迎える。注目は12Rだ。ラインは阿部―小倉の西日本勢、木村―長島―武藤の関東勢、岩本―嶋津の南関勢、守沢―山崎の北日本勢で4分戦。本命は前回Vと好調の阿部。同型の動きを見極めてカマシか捲りで押し切る。小倉が続いて＜4＞＝＜1＞。＜1＞小倉竜二前回は体調不良だったが力の差も感じた。体重が減って体調もいまひとつ。阿部君へ。何度か連係があるし相性もい