アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領はアメリカ軍の攻勢で「攻撃目標は事実上、残っていない」との認識を示しました。トランプ大統領は11日、ニュースサイト「アクシオス」のインタビューに応じ、イランへの攻撃について「攻撃目標は事実上、残っていない」として、まもなく終結するとの考えを示しました。トランプ大統領は「攻撃は順調に進んでいる」と強調し、「私が終わらせたいと思った時にいつ