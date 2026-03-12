侍ジャパンの西武・源田壮亮内野手（３３）とオリックス・若月健矢捕手（３０）が米マイアミ入りし、“お膳立て侍”としての意気込みを示した。源田は１次Ｒの先発３試合は全て８番・遊撃に入り、打率５割７分１厘、４四死球。出塁率も７割２分７厘を誇り、「下位打線でもチャンスで回ってくる打線なので、集中を切らさないように」と上位につなぐチャンスメイカーとしての心得を説いた。一方、９番・捕手の若月は大谷の前を打