侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、球友との対戦を心待ちにした。準々決勝（米マイアミ）以降で対戦する可能性があるドミニカ共和国には、ブルージェイズでチームメートの主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）が中心選手として君臨。国際舞台で同僚との対決が実現するかもしれない。岡本は「チームメートですし、こういう国際大会で対戦するという機会はチームメートとか関係なくなかなかない機会だと思