◆ＷＢＣ１次ラウンドＡ組キューバ―カナダ（１１日・プエルトリコ、サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）２勝１敗同士のキューバとカナダが準々決勝進出をかけて激突。キューバはパナマ戦で３回２／３を無失点に抑えた昨年のパ・リーグＭＶＰの左腕モイネロ（ソフトバンク）が先発する。一方、地元プエルトリコを破って意気上がるカナダは、２０２２年にガーディアンズで１５勝するなどメジャー通算４７勝のクアントリ