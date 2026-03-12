シャンソン歌手の岸洋子と評論家・作家の佐高信日本海に面し、最上川の河口にある山形県酒田市。江戸時代から商都として発展してきた。酒田東高校は、大正時代に設立された旧制中学を前身とする県立の伝統校だ。「希望という名のあなたをたずねて…」で始まる『希望』という歌謡曲が、昭和時代に一世を風靡した。あるいは、『夜明けのうた』を懐かしく思い出す中高年も多いことだろう。高度成長期にシャンソン歌手として鳴ら