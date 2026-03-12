【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46 × So-netのCM第2弾が、3月12日より放送開始となる。 ■乃木坂46の遠藤さくら、賀喜遥香、池田瑛紗、井上和、川崎桜が出演 So-netが、2026年にサービス開始30周年を迎えたことを記念し、乃木坂46との「乃木坂46×So-net 第二弾」を3月12日より開始。 ブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネット So-net」に込めた想いをもとに、乃木坂46の