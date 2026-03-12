【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeの永瀬廉と黒川想矢が初共演するユニバーサル ミュージックの新CM第1弾『兄弟の物語「衝突」篇』が、3月12日から全国で放映開始となった。なお、CMは第4弾まで続く。 ■永瀬廉、黒川想矢が選んだ楽曲のプレイリスト公開 ユニバーサルミュージックは、3月12日より、「＃春うたベスト 50」キャンペーンを開始。このキャンペーンは