日本マクドナルドは、昨年から『夜のマックは、はしゃいでる。』をテーマに、俳優の妻夫木聡を起用したCMシリーズを展開してきた。今年は、俳優の伊藤沙莉も新たに起用した新TVCMシリーズを放映する。2人が兄妹となり、「マクドナルドのはしゃぎっぷり」について議論を交わす内容が17日から放映される。【動画】マクドナルド「夜マック」妻夫木聡＆伊藤沙莉が兄妹役の新CM夜を愛するドラキュラの“夜マック店長”と常連客とい