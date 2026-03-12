VTuberグループ「にじさんじ」のユニット・ROF-MAO（ロフマオ）の最新映像作品『ROF-MAO 2nd LIVE - Limitless』が、3月12日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、Blu-ray Disc（以下BD）のみの発売ながら、音楽作品のDVDとBDを合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で1位に初登場。「オリコン週間映像ランキング」で自身初の1位を獲得。初週売上は1.9万枚を記録し、「オリコン週間BDランキング