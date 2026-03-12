Adoの自伝的小説「ビバリウム Adoと私」（2月26日発売）を元に作られた楽曲「ビバリウム」が、3月12日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率184.4%を記録し、1位を獲得した。【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像2月28日にAdoの公式YouTubeチャンネルで公開されたミュージックビデオでは、Adoとして初めての“実写MV”へ挑戦。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続け