アイドルグループ・乃木坂46が、ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するインターネット接続サービス「So-net（ソネット)」とのコラボ「乃木坂46×So-net第二弾」を12日より開始する。【動画】メンバー5人が出演！全8本の新CMが一挙公開今年「So-net」がサービス開始30周年を迎えたことを記念した企画で、ブランドタグライン「ソニーグループの感動を、届けるネットSo-net」に込めた想いをもとに、乃木坂46の新CMや