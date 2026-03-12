King＆Princeの永瀬廉（27）が、12日から放送される、ユニバーサルミュージックの「＃春うたベスト50」キャンペーンのCMに出演している。俳優の黒川想矢（16）と兄弟という設定。数年ぶりに実家に戻った兄が、高校を中退しようとしている弟の説得を試みる内容。ドラマ仕立てで、今後、第4弾まで放送される。永瀬は初共演の黒川について「高校1年生に見えない落ち着きやたたずまいで、凄くしっかりしているんだろうなぁという