18日にリリースとなる36thシングル「サンダルだぜ」は、明るく元気なSKE48らしい王道アイドル・ソング。キャッチコピーは「青春の匂いがする、とっておきの夏」。発売前にミュージックビデオが約200万回再生されるほど話題となっている。センターには大村杏（チームE／11期生）が抜てきされ、ロードバイクで注目を集める荒野姫楓（チームKII／9期生）が初選抜となった。このほど、大村と荒野が取材に応じ、喜びを語った。【写真