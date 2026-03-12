Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉と俳優の黒川想矢が、１２日から全国で放送される「ユニバーサルミュージック『＃春うたベスト５０』キャンペーン」の新ＣＭで初共演する。同キャンペーンは、音楽を聴くことで、春をより何倍も楽しめる楽曲をまとめたプレイリスト「春うたベスト５０」などを公開し、日本中の皆さんに音楽の力で元気を届けるもの。新ＣＭ第１弾「兄弟の物語『衝突』篇を手始めに、第４弾までＣＭは続く。ユニバ