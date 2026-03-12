フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）と勝野健アナウンサー（26）が、6月中に同局を退社することが11日、分かった。小澤アナは慶大卒で、15年4月に入社。「みんなのKEIBA」MCや「FNN Live Newsイット！」フィールド・エンタメキャスターなどを歴任。16年から23年までの約8年間、バラエティー番組「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）で進行を務め、人気を博した。22年11月に同番組内で結婚を発表し、24年に第1子となる女児