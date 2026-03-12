アメリカのトランプ大統領は、イラン南部の小学校への爆撃はアメリカ軍が行ったものだと軍の予備調査が結論付けたとの報道について、「私は知らない」と述べました。記者「イランの小学校の爆撃について、軍の調査でアメリカの攻撃だと判明したということです」アメリカトランプ大統領「私はその件を知らない」トランプ大統領は11日、女子児童ら175人が死亡したイラン南部の小学校への爆撃について、ニューヨーク・タイムズがア