King＆Prince永瀬廉（27）と俳優の黒川想矢（16）が、12日から始まる、ユニバーサルミュージック「＃春うたベスト50」キャンペーンの新CMで共演する。春を楽しむ楽曲をまとめたプレイリストが公開されるキャンペーンで、2人が選んだプレイリストも登場する。衝突する兄弟を演じ、永瀬は「家族や周りの人に素直な思いを伝えたり、もっと話したくなるようなすてきなCM」、黒川は「このCMを見て前向きな気持ちになっていただけたら」