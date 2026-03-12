ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は上値追いが続いており、１５９円手前まで上昇している。原油高が続く中、ドル円は節目の１５８円を上放れる展開が見られており、１６０円を視野に入れそうな気配が見られている。 中東情勢が依然として混迷が続く中、原油相場は９０ドルは下回っているものの、強い値動きが続いている。インフレ警戒から米国債利回りも上昇しており、引き続きドル高をサポート。明日以降、介入警戒感も