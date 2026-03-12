NY株式11日（NY時間14:26）（日本時間03:26） ダウ平均47352.80（-353.71-0.74%） ナスダック22646.88（-50.22-0.22%） CME日経平均先物54440（大証終比：-760-1.40%） 欧州株式11日終値 英FT100 10353.77（-58.47-0.56%） 独DAX 23640.03（-328.60-1.37%） 仏CAC40 8041.81（-15.55-0.19%） 米国債利回り 2年債 3.632（+0.042） 10年債 4.202（+0.047） 30年債 4.854