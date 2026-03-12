11日夜、東京・目黒区のマンションで火事がありました。火元の部屋には男女2人が倒れていて、死亡が確認されました。警視庁などによりますと、11日午後11時過ぎ、目黒区上目黒にあるマンションで「煙のにおいがする」と通報がありました。マンションの5階の一室が燃え、火はおよそ2時間後に消し止められました。火事があった部屋には30代くらいの女性と男性が倒れていて、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。