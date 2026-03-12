◇第6回WBC1次ラウンドB組米国6─8イタリア（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）大本命がまさかの金星献上だ。WBC1次ラウンドB組の米国は10日（日本時間11日）、イタリアに6―8で敗れて今大会初黒星を喫した。6回表までに0―8と大量ビハインドを背負い、自慢の打線が追い上げたが届かなかった。11日（同12日）の同組最終戦となるメキシコ―イタリア戦で、メキシコが9回決着で4得点以下で勝利した場合には、米国の敗