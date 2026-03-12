◇第6回WBC1次ラウンドA組カナダ3―2プエルトリコ（2026年3月10日サンファン）カナダも大金星だ。ここまで3連勝中で1次ラウンド突破を決めている強豪を下し、初の準々決勝進出に王手をかけた。バラゾビック、アレン、ダイクソーンの3投手が3イニングずつ投げ、僅差の接戦を制した。「これこそスポーツの醍醐味（だいごみ）だ。この状況にたどり着くためにプレーをしている」とアーニー・ウィット監督は興奮を隠さなかっ