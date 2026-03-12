◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア8−6米国（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）イタリアが番狂わせを起こした。フランシスコ・セルベリ監督は「おそらく人生で最高の日。イタリアの子供たちに、やればできることを示せた」と胸を張った。3本塁打で4回までに5点を奪い、6回は相手の守備の乱れに乗じて3点を加え8―0の大量リードを奪った。強力打線を5回2死までわずか2安打に封じた元投打二刀流の先発ロレンゼンは