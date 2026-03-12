◇第6回WBC1次ラウンドD組イスラエル6―2オランダ（2026年3月10日マイアミ）イスラエルは既に敗退は決まっているが、最終戦を白星で飾り、今大会2勝目を挙げた。1―2の6回に同点に追いつき、なお2死満塁から7番ゲロフと8番マービスが連続2点適時打で続き、この回5点を奪い一気にひっくり返した。場内にはユダヤ民謡が鳴り響き、ブラッド・オースマス監督は「より多くの選手がイスラエル代表でプレーすることに興味を持