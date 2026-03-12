【ワシントン＝池田慶太】米ＡＢＣニュースは１１日、米連邦捜査局（ＦＢＩ）がカリフォルニア州警察に対し、イランが米軍攻撃への報復として米西海岸を無人機攻撃する可能性があると警告していたと報じた。報道によると、警告は米軍がイラン攻撃を開始した直後の２月末に出された。「我々は２月上旬時点で、米国がイランを攻撃した場合、イランは米本土沖にある国籍不明の船舶から無人航空機を用いた奇襲攻撃を実行しようとし