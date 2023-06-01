アストロズの今井達也投手（27）が11日（日本時間12日）、オープン戦のマーリンズ戦に3度目となる先発登板し、3回無失点だった。圧巻の立ち上がりだった。初回、先頭のエドワーズをわずか2球で左直で1死を奪うと、2番・モレルには外角高めの97.9マイル（約157.5キロ）直球で三振、3番・コーナインには2外角へのスプリットで三振と、2者連続の空振り三振を奪った。2回は三ゴロ、二ゴロ、見逃し三振と、わずか10球で片付けた。