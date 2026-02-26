着こなしに落ち着いた印象を添えてくれる「ネイビー」は、きちんと見えを大事にしたい大人世代の強い味方になりそう。そんな頼れるネイビーのアイテムを、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。ZARAらしいエッジのきいたデザインをネイビーで品良く仕上げたアイテムは、さっと着るだけでワンランク上の大人コーデへと導いてくれそうです。 こなれシルエットを叶えるドロスト付きパーカ