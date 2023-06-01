11日夜、東京・目黒区のマンションで火事があり、男女2人が死亡しました。2人の体にはそれぞれ刺し傷があったということです。11日午後11時半前、目黒区上目黒のマンションで「煙のにおいがする」と119番通報がありました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など20台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、マンションの5階の1室およそ20平方メートルが焼けました。警視庁によりますと、室内から男性と30代くらいの女