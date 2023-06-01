女子児童ら175人が死亡したイラン南部の小学校への爆撃について、アメリカ軍が行ったものだと軍の予備調査が結論付けたとニューヨークタイムズが報じました。イラン南部では先月28日、小学校への爆撃で女子児童ら175人が死亡していて、アメリカ軍はこれについて調査を行っています。ニューヨークタイムズは11日、当局者への取材で、攻撃はアメリカ軍によるものだとの予備調査の結果が出たと報じました。小学校が攻撃されたのはアメ