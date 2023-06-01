【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１１日、ホワイトハウスで記者団に、これまでにイランの機雷敷設艦を５９隻破壊したと明らかにした。「我々は一夜にしてイランのほぼ全ての機雷敷設艦を取り除いた」とし、エネルギーを輸送する石油企業に対してはホルムズ海峡を「利用するべきだ」と述べた。トランプ氏は、ホルムズ海峡に機雷が敷設されているかを問われ、「そうは思わない」と改めて否定した。米メディアはイ