3月12日（木）深夜 1:45〜2:15 放送ビビる大木おすすめ 高知でジョン万次郎の旅▼坂本龍馬に隠れがち、ジョン万次郎とはどんな人物?▼ジョン万次郎資料館名誉館長のビビるが熱く解説!▼実はモーニングが充実!高知のカフェで朝食▼カフェで盛り上がる万次郎トーク&プロレストーク▼ジョン万次郎がアメリカに行くきっかけになった港、宇佐そこでビビるが発見した運命的な偶然に一同大興奮!