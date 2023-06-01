7人組グループ・Travis Japanが出演する『Travis JapanノJUST！シン日本遺産 Premium「酔いどれ遺産」』前編がきょう11日深夜2時25分、後編が25日深夜2時15分からTELASAで独占配信スタートする。【写真】河合郁人＆佐々木大光が奮闘するBLUEチーム『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』はTravis Japanが日本各地を飛び回り、知られざる日本の魅力＝“シン日本遺産”を全世界に発信していくロケバラエティー。メンバーを待ち受