アメリカメディアは、イランの最高指導者に就任したモジタバ師が空爆で脚を負傷したため、公の場に姿を見せていないと報じました。殺害されたハメネイ師の次男であるモジタバ師は、3月9日に最高指導者に就任しましたが、これまでのところ一度も声明を出しておらず、公の場にも姿を現していません。こうした中、アメリカのニューヨーク・タイムズは11日、モジタバ師が2月28日にイスラエルが行った空爆で脚を負傷したと伝えました。