アメリカのトランプ大統領は、アメリカメディアのインタビューで、イランには「攻撃目標は事実上残っていない」と語り、作戦の終結は近いとの認識を改めて示唆しました。トランプ大統領は11日、ニュースサイト・アクシオスのインタビューに応じ、イランへの軍事作戦について「攻撃目標は事実上残っていない」ことから「間もなく」終結すると語りました。さらにトランプ氏は、軍事作戦は「私が終わらせたいと思ったらいつでも終わる